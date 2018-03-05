В Ростове из-за прокладки коммуникаций на месяц ограничат движение в центре и на Сельмаше





В Ростове на месяц введут ограничение движения транспорта в центре города и на Сельмаше. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.



С 26 марта по 1 мая нельзя будет проехать по переулку Соборному на участке от дома № 98 до проспекта Буденновского. Ограничение вводится в связи с прокладкой водопровода в районе дома № 98 по переулку Соборному.



Также с 26 марта по 6 мая будет ограничен проезд по улице Троллейбусной от дома № 2 до дома № 10. Здесь будут вести работы по прокладке газопровода. По этой же причине вводится ограничение с 26 марта по 28 апреля на улице Седова, в районе дома № 6/3.