Авторизация

Регистрация


  • USD 56.50
  • EUR 69.73
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за прокладки коммуникаций на месяц ограничат движение в центре и на Сельмаше

В Ростове из-за прокладки коммуникаций на месяц ограничат движение в центре и на Сельмаше

В Ростове на месяц введут ограничение движения транспорта в центре города и на Сельмаше. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 26 марта по 1 мая нельзя будет проехать по переулку Соборному на участке от дома № 98 до проспекта Буденновского. Ограничение вводится в связи с прокладкой водопровода в районе дома № 98 по переулку Соборному.

Также с 26 марта по 6 мая будет ограничен проезд по улице Троллейбусной от дома № 2 до дома № 10. Здесь будут вести работы по прокладке газопровода. По этой же причине вводится ограничение с 26 марта по 28 апреля на улице Седова, в районе дома № 6/3.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.