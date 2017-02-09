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В Ростове из-за подозрительного пакета оцепили Театральный проспект

В Ростове из-за подозрительного пакета оцепили Театральный проспект

В Ростове на Театральном проспекте прохожие увидели подозрительный бесхозный пакет и сообщили об этом в полицию. Инцидент произошел утром 10 февраля. Полицейские выставили оцепление в районе Института водного транспорта имени Седова .
- Прибывшие на место правоохранители обнаружили неизвестный пакет,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Специалисты исследовали подозрительную находку и ничего опасного в ней не обнаружили.

Очевидцы предполагали, что в пакете может быть бомба, но там оказались всего лишь забытые кем-то личные вещи.

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