В Ростове из-за подозрительного пакета оцепили Театральный проспект





В Ростове на Театральном проспекте прохожие увидели подозрительный бесхозный пакет и сообщили об этом в полицию. Инцидент произошел утром 10 февраля. Полицейские выставили оцепление в районе Института водного транспорта имени Седова .

- Прибывшие на место правоохранители обнаружили неизвестный пакет,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Специалисты исследовали подозрительную находку и ничего опасного в ней не обнаружили.



Очевидцы предполагали, что в пакете может быть бомба, но там оказались всего лишь забытые кем-то личные вещи.