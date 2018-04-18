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В Ростове из-за подготовки и проведения парада Победы ограничат движение

В Ростове из-за подготовки и проведения парада Победы ограничат движение
На время подготовки и проведения военного парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Ростова ограничат движение транспорта.

Так, 26 апреля, 3 мая (4 мая - резервный день) с 17 часов до 00:30, 5 мая с 6 утра до полуночи и 9 мая с 6 утра до 12 часов будет введено частичное ограничение движения на проспекте Шолохова, улицах 20-я Линия, Советской, Большой Садовой, Красноармейской, проспекте Ворошиловском. На проспекте Шолохова ограничение будет действовать на время прохождения колонны военной техники.

26 апреля, 3 мая (4 мая - резервный день) с 17 часов до 00:30, 5 и 9 мая с 6 утра до полуночи будет закрыто движение транспорта по Театральной площади. В это же время нельзя будет проехать по Театральному проспекту на участке от улицы М. Горького до Социалистической, отрезке М. Горького – улица Ченцова, участке переулок Крепостной - улица Каяни. Перекрыта будет и улица Советская.

В День Победы, 9 мая, с 6 утра до 10 часов будет закрыта Большая Садовая на участке от переулка Братского до проспекта Ворошиловского.
Кроме того, 9 мая с 6 утра до конца дня нельзя будет проехать по Большой Садовой на участке от проспекта Ворошиловского до Театральной площади.

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