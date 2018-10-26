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В Ростове из-за парада в честь Дня полиции перекроют Театральную площадь и улицу Советскую

В Ростове из-за парада в честь Дня полиции перекроют Театральную площадь и улицу Советскую
В Ростове перекроют Театральную площадь и улицу Советскую на время проведения парада в честь Дня полиции. Движение будет ограничено на время подготовки и проведения профессионального праздника правоохранителей.

Так, 7 ноября с 20 до 24 часов проезд будет закрыт по Театральной площади. В это же время нельзя будет проехать по улице Советской от Театральной площади до Каяни и по Театральному проспекту от улицы Социалистической до М. Горького.

10 ноября движение на этих участках будет закрыто с 8 до 13 часов.

Из-за ограничений будет изменена схема движения общественного транспорта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

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