В Ростове из-за парада в честь Дня полиции перекроют Театральную площадь и улицу Советскую



В Ростове перекроют Театральную площадь и улицу Советскую на время проведения парада в честь Дня полиции. Движение будет ограничено на время подготовки и проведения профессионального праздника правоохранителей.



Так, 7 ноября с 20 до 24 часов проезд будет закрыт по Театральной площади. В это же время нельзя будет проехать по улице Советской от Театральной площади до Каяни и по Театральному проспекту от улицы Социалистической до М. Горького.



10 ноября движение на этих участках будет закрыто с 8 до 13 часов.



Из-за ограничений будет изменена схема движения общественного транспорта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свои маршруты.