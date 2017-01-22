В Ростове из-за нескольких аварий образовались пробки





В Ростове утром в понедельник, 23 января, из-за нескольких аварий образовались пробки.



Проблемы с движением возникли в нескольких районах города по направлению к центру. Так, на проспекте Стачки затор начинается от ТРЦ «Сокол». Причиной пробки стала авария в районе остановки «Переходной мост». Скорость движения на участке от торгового центра до моста составляет 10 км/ч.



По данным сервиса «Яндекс. Пробки» из-за ДТП на кольце Троллейбусная – Менжинского – Курчатова. В настоящее время движение парализовано на улице Менжинского.



Затор образовался на проспекте Шолохова от переулка Сборный до Октябрьской площади. Затруднено движение на улице Нансена от переулка Карельского до улицы Турмалиновской.



В целом дорожная ситуации на дорогах Ростова оценивается в 5 баллов.