В Ростове из-за нехватки водителей транспорт не выходит на маршруты



Причиной недовыпуска транспорта на городские маршруты стал кадровый дефицит на автотранспортных предприятиях. Об этом рассказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.



По словам главы ведомства, нехватка водителей сейчас является самой острой проблемой в системе городского транспорта.

- На учёте в службе занятости состоит 86 водителей с опытом работы, а водителей категории «D» еще меньше, - добавил Андрей Иванов. - Из-за кадрового дефицита происходит недовыпуск транспорта на линию. АТП решают эту проблему, в том числе повышением заработной платы, из-за чего идет переток водителей из других городов Ростовской области.



Министр отметил, что переток водителей из районов в донскую столицу, обостряет проблему в муниципалитетах.



По данным региональной службы занятости населения, сегодня в Ростове открыто около 350 вакансий водителей общественного транспорта. При этом соискателей всего 150. Это те люди, которые готовы повысить свою категорию. Обучение на базе ЦЗН проводится бесплатно.

- В 2018 году мы обучили 19 человек, из них 13 успешно трудоустроились, - рассказал начальник управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян. - Часть отказалась по состоянию здоровья, еще часть ищет место работы с лучшими условиями.