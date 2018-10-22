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В Ростове из-за надвигающегося урагана объявлено штормовое предупреждение

В Ростове из-за надвигающегося урагана объявлено штормовое предупреждение
В донской столице из-за надвигающейся непогоды 24 и 25 октября объявлено штурмовое предупреждение.

Ближайшие два дня в области пройдут ливни с грозами. Ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Об этом сообщает гидрометцентр.

Управление по ГО и ЧС предупреждает, что из-за ветра могут произойти повалы деревьев, обрывы проводов и повреждение крыш зданий. Из-за дождя возможны подтопления.

Спасатели просят жителей не парковать машины и не оставлять детские коляски в низинах, под деревьями и рядом с высоковольтными линиями.

Если вы попали в экстренную ситуацию или стали ее свидетелем, звоните по номеру: 112.

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