В Ростове из-за надвигающегося урагана объявлено штормовое предупреждение



В донской столице из-за надвигающейся непогоды 24 и 25 октября объявлено штурмовое предупреждение.



Ближайшие два дня в области пройдут ливни с грозами. Ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Об этом сообщает гидрометцентр.



Управление по ГО и ЧС предупреждает, что из-за ветра могут произойти повалы деревьев, обрывы проводов и повреждение крыш зданий. Из-за дождя возможны подтопления.



Спасатели просят жителей не парковать машины и не оставлять детские коляски в низинах, под деревьями и рядом с высоковольтными линиями.



Если вы попали в экстренную ситуацию или стали ее свидетелем, звоните по номеру: 112.