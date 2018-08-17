В Ростове из-за масштабного пожара на Театральном спуске к ответственности привлекут три должностных лица



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В Ростове продолжается расследование масштабного пожара на Театральном спуске. Прошёл ровно год после крупного ЧП. К ответственности привлекут трёх должностных лиц.



Как сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области, в ходе расследования уголовного дела были допрошены и признаны потерпевшими свыше 700 человек, взяты показания более чем у 650 свидетелей, проведено большое количество осмотров мест происшествия, обысков, выемок документации, фото и видеозаписей, проверок показаний на месте, назначено и проведено более 60 экспертиз.

- Совокупностью собранных доказательств установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны дома по переулку Чувашскому, 50, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Непосредственно перед возникновением пожара имело место короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного дома проводов воздушной линии электропередачи.







По версии следствия, причиной возгорания стали нарушения при эксплуатации воздушных линий электропередачи, приведшие к перехлесту проводов. В результате возникла искра, за ней последовало короткое замыкание и как следствие - возгорание мусора. Несанкционированные свалки бытового мусора долгое время не убирались с улиц.

Быстрому распространению огня способствовали плотная жилая застройка, особенности рельефа, жаркая погода и сильный ветер.

- На основании собранных доказательств следствием предъявлено обвинение по статье «Халатность» бывшей заместителю главы администрации Пролетарского района, которая ненадлежаще исполняла свои обязанности, не организовала контроль за выявлением на подведомственной территории всех мест несанкционированного размещения отходов и свалочных очагов, а также деятельность в части очистки и уборки территорий, - добавили в донском СКР.







Кроме того, обвинение предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшему мастеру производственного участка. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. По версии следствия, должностные лица допустили нарушения требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок, которые привели к возникновению пожара и смерти человека.

- В настоящее время следствием выполняются необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела, - добавила Галина Гагалаева.







Напомним, масштабный пожар в центре Ростова произошёл 21 августа 2017 года. Возгорание стало самым крупным за последние 20 лет. В считанные минуты пламя распространилось по территории, захватывая всё новые и новые кварталы частных домов. Огонь перекидывался с одного строения на другое, всего охватив более 32 тысяч квадратных метров. Пожар не могли потушить в течение шести часов. К ликвидации привлекали авиацию. Из разных районов города на помощь ростовчанам приезжали добровольцы. Они помогали тушить возникавшие то тут, то там очаги и спасать имущество местных жителей. Огонь распространялся так быстро, что многие выбегали из своих домов, даже не успев взять документы.



В результате полностью сгорели 125 жилых домов, оказались повреждены 39 квартир в многоэтажных домах, а потерпевшими признаны более 600 человек. Травмы и ожоги получили 45 человек, из них пятеро обратились в больницу. Кроме того, в пожаре погиб 76-летний пенсионер, который не смог выбраться из горящего дома.



Практически все пострадавшие были уверены, что причиной возгорания стал поджог. Однако в ходе расследования была установлена иная причина пожара.