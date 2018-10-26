В Ростове из-за футбольных матчей ограничат движение



Из-за проведения футбольных матчей в Ростове ограничат движение 1 и 10 ноября.



Машины не смогут проехать с 15 до 23 часов по западному пешеходно-транспортному проезду «Ростов Арены».



С 16:30 до 23 часов перекроют съезд с Южного проезда к городу на Магистральную улицу. Будет закрыт участок между Южным подъездом и Левобережной улицей.



С 21 до 23 часов на Магистральной перекроют этот же отрезок дороги.



На стадионе «Ростов Арена» пройдут два матча. ФК «Ростов» 1 ноября встретится с питерским «Зенитом» и 10 ноября — с московским «Динамо».