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В Ростове из-за футбольных матчей ограничат движение

В Ростове из-за футбольных матчей ограничат движение
Из-за проведения футбольных матчей в Ростове ограничат движение 1 и 10 ноября.

Машины не смогут проехать с 15 до 23 часов по западному пешеходно-транспортному проезду «Ростов Арены».

С 16:30 до 23 часов перекроют съезд с Южного проезда к городу на Магистральную улицу. Будет закрыт участок между Южным подъездом и Левобережной улицей.

С 21 до 23 часов на Магистральной перекроют этот же отрезок дороги.

На стадионе «Ростов Арена» пройдут два матча. ФК «Ростов» 1 ноября встретится с питерским «Зенитом» и 10 ноября — с московским «Динамо».

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