В Ростове из-за футбольного матча ограничат движение транспорта



11 августа в 21.30 на «Ростова Арене» состоится встреча донского клуба с «Крыльями Советов». Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян отметил, что «Ростов Арена» - прекрасная современная домашняя площадка для «желто-синих».



- Домашней площадкой для игры ФК «Ростов» остается прекрасный стадион «Ростов Арена», - рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - Мы будем оказывать всяческую поддержку донскому клубу.



В связи с проведением матча «Ростов» - «Крылья Советов» в Ростове изменится схема движения.



Так, с 18.00 до 1.00 будет предусмотрено прекращение сквозного движения транспортных средств по пешеходно-транспортным проездам западной и восточной сторон стадиона и по съезду с Южного подъезда к донской столице (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной.



Стоит отметить, что с 23.00 до 1.00 по улице Левобережной на участке от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда проспекта Ворошиловский до съезда с Ворошиловского моста и по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной будет ограничено движение транспорта.



Добраться до стадиона ростовчане и гости города смогут пешком, на общественном транспорте или же на личных авто.



К «ТРК Мегамаг» будет ходить общественный транспорт в штатном режиме. Болельщики смогут приехать поближе к стадиону на автобусах № 75 и № 39, а также на маршрутках №№ 49, 77 и 92.

Стоит отметить, что в целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города в день проведения матча работа общественного транспорта по автобусным маршрутам №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99 будет организована до 01:00 следующего дня.



Кроме того, чтобы болельщикам было удобно уезжать со стадиона будет работать маршрут S1. Автобус большой вместимости будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького с интервалом отправления 1-2 минуты.



Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» с восточной стороны в центр города до площади Октябрьской с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова с интервалом отправления 1-2 минуты.



Горожане, которые собираются приехать на матч на собственном авто, должны знать, что после матча выезд с парковки P15 будет возможен только в восточном направлении (в сторону Аксая) через Южный подъезд к стадиону «Ростов Арена». При этом отправиться в западном направлении (к Ворошиловскому мосту) будет возможно только через час после завершения встречи.



Указывается, что автомобилисты смогут выехать с парковок P0, P3 и Р10 в северо-западной части «Ростов Арена» только через 1 час после завершения матча. Выезд с парковок VIP2 и P4 в юго-западной части «Ростов Арена» после завершения матча организуется по направлению движения на запад, к транспортной развязке на Южном подъезде к городу Ростову-на-Дону.



При этом пешеходы смогут добраться до стадиона по западному и восточному тротуарам Ворошиловского моста, тротуарам по улице Левобережной. Из центра города пешеходы смогут попасть на «Ростов Арену» по тротуарной части Ворошиловского моста с выходом к Левобережному парку или же по западному пешеходному бульвару, в том числе через подземный пешеходный переход.