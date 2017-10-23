В Ростове из-за Дня полиции изменится схема движения общественного транспорта



В Ростове из-за подготовки и празднования Дня полиции изменится схема движения общественного транспорта.



Так, 4 и 7 ноября с 20 часов до полуночи и 10 ноября с 8 утра до 13 часов автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут двигаться по схеме: улица Б. Садовая – проспект Кировский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова. Далее общественный транспорт будет ходить по своим привычным маршрутам.



Маршрутки №№ 55, 80, 98 в эти дни в прямом направлении будут следовать по схеме: проспект Театральный – Максима Горького – Ченцова – Каяни – Мурлычева затем по Верхненольной, Советской и далее по своим маршрутам следования. В обратном направлении маршрутные такси пойдут по улицам: 1-й Майской – 2-й Линии – Налбандяна – Каяни – Ченцова – Максима Горького – проспекту Театральному и далее по обычному маршруту.



Троллейбусы № 1 и № 9 будут работать по схеме: площадь Привокзальная затем улица Красноармейская, проспект Театральный, проспект Шолохова и далее по обычным маршрутам в обоих направлениях.



Троллейбусы № 2 и № 22 будет ходить по укороченной схеме до площади Свободы. Трамвай № 1 в эти дни работать не будет.

Напомним, что во время подготовки и празднования Дня полиции - 4 и 7 ноября с 20 часов до полуночи и 10 ноября с 8 утра до 13 часов будет ограничено движение транспорта на Театральной площади, улице Советской на участке от Театральной площади до улицы Каяни, проспекте Театральном на участке от улицы Социалистической до Максима Горького.