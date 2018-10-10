В Ростове из-за аварии на улице Вятской образовалась многокилометровая пробка
В Ростове из-за небольшого ДТП на улице Вятской образовалась многокилометровая пробка. Авария случилась в утренний час пик 12 октября.
На пересечении улиц Вятской и Орской столкнулись «Хонда Цивик» и «Тойота Сиента». Иномарки получили незначительные механические повреждения. Создав препятствие на дороге, участники ДТП стали причиной затора. Пробка растянулась от переулка Днепровского до улицы Орской. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на этом участке не превышает 5-7 километров в час.