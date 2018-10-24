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В Ростове ищут родителей троих потерявшихся детей

В Ростове ищут родителей троих потерявшихся детей
В донской столице разыскивают родителей троих малышей. Детей без присмотра взрослых нашли в парке имени Оганова 25 октября.

Как сообщает DonDay.ru, потерявшихся двух девочек и мальчика заметили местные жители. Дети сидели рядышком на скамейке и плакали. Расспросив ребят, посетители парка узнали их имена и возраст. Соломону — семь лет, Индире — шесть, а самой младшей Ангелине — пять.

- Неравнодушные жители сразу же вызвали полицию, скорую помощь и социальную службу, – рассказал очевидец.

Сейчас дети временно находятся в доме ребенка. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают их родителей.

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