В Ростове ищут родителей троих потерявшихся детей



В донской столице разыскивают родителей троих малышей. Детей без присмотра взрослых нашли в парке имени Оганова 25 октября.



Как сообщает DonDay.ru, потерявшихся двух девочек и мальчика заметили местные жители. Дети сидели рядышком на скамейке и плакали. Расспросив ребят, посетители парка узнали их имена и возраст. Соломону — семь лет, Индире — шесть, а самой младшей Ангелине — пять.



- Неравнодушные жители сразу же вызвали полицию, скорую помощь и социальную службу, – рассказал очевидец.



Сейчас дети временно находятся в доме ребенка. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают их родителей.