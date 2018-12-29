В Ростове ищут пропавшего без вести 68-летнего мужчину



В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 68-летнего мужчину. Виктор Жолобов покинул дом 31 декабря около 3 часов. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.



Родные пропавшего отмечают, что пенсионер не ориентируется на местности и нуждается в медицинской помощи. В настоящее время его ищут полицейские и волонтеры.



Рост Виктора Жолобова составляет 180 сантиметров. Он имеет среднее телосложение, глаза карие, волосы седые.

Известно, что в день исчезновения на пенсионере были коричневая рубашка, черные шорты и такого же цвета сапоги.



Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Жолобова, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.