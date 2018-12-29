Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове ищут пропавшего без вести 68-летнего мужчину

В Ростове ищут пропавшего без вести 68-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 68-летнего мужчину. Виктор Жолобов покинул дом 31 декабря около 3 часов. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Родные пропавшего отмечают, что пенсионер не ориентируется на местности и нуждается в медицинской помощи. В настоящее время его ищут полицейские и волонтеры.

Рост Виктора Жолобова составляет 180 сантиметров. Он имеет среднее телосложение, глаза карие, волосы седые.
Известно, что в день исчезновения на пенсионере были коричневая рубашка, черные шорты и такого же цвета сапоги.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Жолобова, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.