В Ростове ищут 12-летнего мальчика



В Ростове-на-Дону ищут 12-летнего мальчика. Уже около суток родные не могут связаться с Денисом Алимовым.



Известно, что мальчик покинул дом 9 декабря. После этого Денис бесследно пропал. Его близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.



Сообщается, что на вид Денису Алимову - около 12-13 лет. Его рост – 170 сантиметров. У пропавшего мальчика карие глаза, русые волосы. В день исчезновения на нем были красная куртка, кроссовки, черные джинсы, серая шапка.



Если вы что-либо знаете о том, где может находиться Денис Алимов, просьба обращаться по номеру: 8 (863) 249-45-20.