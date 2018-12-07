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В Ростове ищут 12-летнего мальчика

В Ростове ищут 12-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону ищут 12-летнего мальчика. Уже около суток родные не могут связаться с Денисом Алимовым.

Известно, что мальчик покинул дом 9 декабря. После этого Денис бесследно пропал. Его близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

Сообщается, что на вид Денису Алимову - около 12-13 лет. Его рост – 170 сантиметров. У пропавшего мальчика карие глаза, русые волосы. В день исчезновения на нем были красная куртка, кроссовки, черные джинсы, серая шапка.

Если вы что-либо знаете о том, где может находиться Денис Алимов, просьба обращаться по номеру: 8 (863) 249-45-20.

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