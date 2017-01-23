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В Ростове иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе

В Ростове иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе

В Ростове водитель «Хендай Акцент» на пешеходном переходе сбил 79-летнюю пенсионерку. Авария произошла утром 23 января на улице Раздорской в районе дома № 1.
- По предварительной информации, 33-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону улицы Чистопольской, сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Пожилую женщину с серьезными травмами доставили в БСМП № 2. По факту происшествия проводится проверка.

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