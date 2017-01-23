В Ростове иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе





В Ростове водитель «Хендай Акцент» на пешеходном переходе сбил 79-летнюю пенсионерку. Авария произошла утром 23 января на улице Раздорской в районе дома № 1.

- По предварительной информации, 33-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону улицы Чистопольской, сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.



Пожилую женщину с серьезными травмами доставили в БСМП № 2. По факту происшествия проводится проверка.