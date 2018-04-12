В Ростове и области разыскивают 17-летнюю девушку из Севастополя



В Ростове и области разыскивают 17-летнюю девушку из Севастополя. 12 апреля Карина Сумарокова уехала из дома и не вернулась обратно.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт Юг», девушка может находиться на Кубани или в донском регионе.



- Рост разыскиваемой - 170 сантиметров, Карина плотного телосложения, волосы рыже-красные с одной стороны и черные - с другой, глаза карие, - отмечено в ориентировке.



Всех, кто видел девушку, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.