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В Ростове и области прогнозируются сильные дожди: объявлено штормовое предупреждение

В Ростове и области прогнозируются сильные дожди: объявлено штормовое предупреждение
Фото: Wallmages.ru
На Дону прогнозируются обильные осадки. По данным Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа, а также до конца дня 22 октября на большей части территории Ростовской области ожидается очень сильный дождь.

В связи с этим донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными, по возможности исключить пребывание на улице.

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростовской области температура опустится до +19 градусов, а дожди будут идти практически всю неделю.

Ночью и утром в ряде районов прогнозируется туман. Погода будет пасмурной и облачной.

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