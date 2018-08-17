В Ростове и области ищут пропавшую пенсионерку



В Ростове и области ищут пропавшую пенсионерку. Днем 18 августа 69-летняя Анна Федоряченко ушла из дома на проспекте Сельмаш и не вернулась обратно. Никто не знает о ее местонахождении.



По словам волонтеров, рост разыскиваемой - 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, с проседью, глаза карие.

- В день пропажи на Анне были надеты черные брюки, желто-коричневая блузка и черные туфли.



Все, кто видел пожилую женщину, могут позвонить по номерам: 112, 02 или 8-800-700-54-52.