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В Ростове и области ищут пропавшую пенсионерку

В Ростове и области ищут пропавшую пенсионерку
В Ростове и области ищут пропавшую пенсионерку. Днем 18 августа 69-летняя Анна Федоряченко ушла из дома на проспекте Сельмаш и не вернулась обратно. Никто не знает о ее местонахождении.

По словам волонтеров, рост разыскиваемой - 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, с проседью, глаза карие.
- В день пропажи на Анне были надеты черные брюки, желто-коричневая блузка и черные туфли.

Все, кто видел пожилую женщину, могут позвонить по номерам: 112, 02 или 8-800-700-54-52.

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