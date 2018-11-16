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В Ростове и области ищут пропавшего 17-летнего парня

В Ростове и области ищут пропавшего 17-летнего парня
В Ростове и области разыскивают 17-летнего парня. 9 ноября Виталий Хан ушел из дома в городе Прохладном и перестал выходить на связь с близкими. Есть вероятность, что он уехал в Ростов-на-Дону.

Рост пропавшего 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, тип внешности азиатский. На правой руке тату в виде круга.
- В день своего исчезновения был одет в куртку темно-синего цвета, джинсы и кроссовки, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Кабардино-Балкарской республике.

Все, кто видел парня, могут сообщить о его местонахождении по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02.

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