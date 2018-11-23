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В Ростове хотят создать историческое панно на торце двухэтажного дома

В Ростове хотят создать историческое панно на торце двухэтажного дома
Областные архитекторы выдвинули идею красиво оформить въезд в город со стороны железнодорожного вокзала. Они предложили украсить торец дома по адресу: улица Московская, 3.

По словам председателя Ростовского отделения Общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, на здании будет создано историческое панно. Оно ознакомит гостей с историей древних городищ на территории нынешнего Ростова.

На заседании экспертной комиссии представитель Союза художников, Александр Маханько показал рабочий вариант своего проекта.

Художник предлагает изобразить карту Темерницкого городища и копии амфор, найденных при раскопках.

В Ростове хотят создать историческое панно на торце двухэтажного дома

- Весь материал основан только на исторических фактах. Здесь не может быть никакой фантазии. Все данные на моём макете собраны во время тщательного изучения всех научных и археологических данных.

По завершении выступления среди членов комиссии начались споры. Каждый выдвигал новые и необычные идеи оформления панно.

Прозвучала инициатива сделать копии амфор объёмными и вылепить их на стене здания. Помимо этого, есть предложение обустроить не только торец, но и придомовую территорию.

Пока автор будущего проекта не выбран официально. Возможно, над ним будет работать специалист Союза художников. Или же в Ростове будет проведён конкурс на лучший макет.

На днях состоится очередное собрание, где будут оговорены основные вопросы.

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