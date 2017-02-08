В Ростове голый мужчина напал на машину скорой помощи





В Ростове на улице Миронова голый мужчина разбил стекло машины скорой помощи. Инцидент произошел 7 февраля около девяти часов вечера.



По предварительной информации, дебошир находился в состоянии наркотического опьянения. Не испугавшись мороза, он нагишом выбежал на улицу и начал бросаться на людей. Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Как сообщают очевидцы, мужчина начал сопротивляться приехавшим медикам, бросился на машину и выбил стекло.



До приезда скорой помощи сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники. Врачи дали ему штаны и усадили в свою машину. Мужчина сопротивлялся, кричал, а после выбил ногами окно автомобиля.



При этом мужчина и сам сильно порезался. Дебошира доставили в отделение токсикологии ростовской больницы.