В Ростове фельдшер скорой помощи приняла роды на дому



В Ростове фельдшер скорой помощи приняла роды на дому. Младенец появился на свет 19 ноября примерно в 13.30 на улице Таганрогской.



Как сообщил собственный источник Rostov.ru, ростовчанка, находясь у себя дома, почувствовала схватки и вызвала скорую помощь. Врачи прибыли домой к роженице и были готовы госпитализировать ее. Однако после осмотра стало понятно: в больницу будущую мать доставить не успеют. Фельдшеру скорой помощи пришлось самостоятельно принимать роды.



- Девочка появилась на свет без внешних патологий, - отметил источник. - Новорожденную и ее маму доставили во 2-е родильное отделение ЦГБ.