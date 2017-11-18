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В Ростове фельдшер скорой помощи приняла роды на дому

В Ростове фельдшер скорой помощи приняла роды на дому
В Ростове фельдшер скорой помощи приняла роды на дому. Младенец появился на свет 19 ноября примерно в 13.30 на улице Таганрогской.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, ростовчанка, находясь у себя дома, почувствовала схватки и вызвала скорую помощь. Врачи прибыли домой к роженице и были готовы госпитализировать ее. Однако после осмотра стало понятно: в больницу будущую мать доставить не успеют. Фельдшеру скорой помощи пришлось самостоятельно принимать роды.

- Девочка появилась на свет без внешних патологий, - отметил источник. - Новорожденную и ее маму доставили во 2-е родильное отделение ЦГБ.

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