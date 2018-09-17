В Ростове эвакуировали торговый центр «Горизонт»



Из торгового центра «Горизонт» на проспекте Нагибина эвакуировали персонал и посетителей. Причиной эвакуации стали пожарно-тактические учения, которые проводились 19 сентября.



Около 11 часов в здании сработала пожарная сигнализация. Через пять минут на место прибыло первое подразделение. На месте спасатели приступили к эвакуации людей. В течение последующих 20 минут в помещении были сосредоточены основные силы.

– В учениях были задействованы 18 единиц техники и более 50 сотрудников МЧС, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Замысел учений состоял в том, чтобы в реальном времени оценить действия пожарных подразделений и сотрудников ТЦ в случае ЧП.