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В Ростове экстренно приземлился самолёт из Питера из-за сообщения о бомбе

В Ростове экстренно приземлился самолёт из Питера из-за сообщения о бомбе
Фото: Tourister.ru
В ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь.

По предварительной информации, причиной ЧП стало сообщение о бомбе в крымском аэропорту.
- В связи с внеплановыми мероприятиями по обеспечению безопасности аэропорта Симферополь вечером 22 августа на вылет и прилет было задержано несколько рейсов, - прокомментировали в авиакомпании «Россия».

Авиарейс FV5619 был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Ростове. После проверочных мероприятий аэропорт Симферополя заработал в штатном режиме. Самолет из Петербурга продолжил полёт и благополучно приземлился в Крыму.

Задержка рейса составила порядка четырех часов.

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