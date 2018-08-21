В Ростове экстренно приземлился самолёт из Питера из-за сообщения о бомбе



Фото: Tourister.ru

В ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь.



По предварительной информации, причиной ЧП стало сообщение о бомбе в крымском аэропорту.

- В связи с внеплановыми мероприятиями по обеспечению безопасности аэропорта Симферополь вечером 22 августа на вылет и прилет было задержано несколько рейсов, - прокомментировали в авиакомпании «Россия».



Авиарейс FV5619 был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Ростове. После проверочных мероприятий аэропорт Симферополя заработал в штатном режиме. Самолет из Петербурга продолжил полёт и благополучно приземлился в Крыму.



Задержка рейса составила порядка четырех часов.