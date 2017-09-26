В Ростове эксперты авиационной отрасли в рамках конференции обсудили проблемы воздушного транспорта



С 27 по 30 сентября в донской столице проходит конференция по вопросам воздушной отрасли «Актуальные проблемы развития транспортных коммуникаций». Местом встречи экспертов стал Ростовской филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации.



Вопросы воздушной отрасли обсуждают в Ростове седьмой год подряд. По традиции в мероприятии приняли участие лучшие специалисты России и стран ближнего зарубежья. Участниками конференции стали руководители транспортных предприятий и авиационных компаний, ведущие учёные транспортных и других ВУЗов, а так же эксперты в области воздушного транспорта, экономических и социальных отраслей.







Прибыл на конференцию и ректор МГТУ ГА профессор Борис Елисев, который так же является членом коллегии Росавиации России. В своем выступлении он отметил, что гражданская авиация современной России нуждается в квалифицированных кадрах. Именно поэтому с 2018 года на ряду с заочной в Ростовском филиале будет введена очная форма обучения. Кроме того, сейчас идёт подготовка документов для лицензирования новой специальности «Технология транспортных процессов». Появятся курсы повышения квалификации.



Директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов отметил, на научно-практической конференции «АвиаТранс-2017» собрались не только научные работники, но и практикующие специалисты. Проведённое обсуждение актуальных вопросов позволит принять грамотные организационные решения.



Свою благодарность за поддержку научных инициатив и участие в конференции Григорий Акопов выразил и ПАО «Аэрофлот-РА». Так же директор поблагодарил Президента Национальной авиационной ассоциации Армении Дмитрия Атбашьяна за плодотворное пятилетнее сотрудничество с Ростовским авиационным ВУЗом.



Кроме обсуждения проблем развития транспортных коммуникаций, были затронуты вопросы социального статуса предпринимательства, состояние и перспективы рынка оценочных услуг, а также способы мотивировать посредством коучинговых технологий. Советник гендиректора и руководитель инновационного направления Андрей Полозов-Яблонский, также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ростовскими специалистами.

- Мы очень рады, что Аэрофлот является партнером данного мероприятия. В Ростове готовят прекрасных специалистов, проводят стажировки и всячески развивают деятельность транспортных коммуникаций, и мы заинтересованы в качественной подготовке высококвалифицированных кадров для нашей компании, - отметил Андрей Полозов-Яблонский.







Эксперт выступил с докладом «Аэрофлот-инновационный», в котором подчеркнул, что в компании трудятся много специалистов из Ростова в области эксплуатации летной техники. Кроме того, там работают и донские менеджеры, инженеры и многие другие. Он так же отметил, что «Аэрофлот» - одна из самых быстроразвивающихся компаний и привел примеры внедрения новых технологий.



С докладом выступила проректор МГТУ ГА по учебно-методической работе Анжела Борзова. Она представила тему «Модель отраслевого образовательного кластера гражданской авиации», где подробно рассказала о важности подготовки квалифицированных кадров в авиаотрасли. Проректор подчеркнула, что спрос на специалистов воздушной отрасли постоянно растет.

- Благодаря развитию авиации в России количество бюджетных мест, по сравнению с 2015 годом, в 2017 году возросло на 30%. Если сравнить с 2016 годом, количество мест увеличилось на 50%. Это внушительные цифры, - отметила Анжела Борзова.



Ростовский филиал каждый год выпускает специалистов по направлениям: «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» для работы на Юге России - одном из мощнейших авиационных узлов.