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В Ростове двое в медицинских масках ограбили магазин на 70 тыс. руб.

В Ростове двое в медицинских масках ограбили магазин на 70 тыс. руб.

В Ростове двое вооруженных налетчиков в медицинских масках ограбили продуктовый магазин на 70 тыс. руб.

Ограбление произошло около 21:20 4 февраля на улице Волкова, 3/4, сообщает Donday.ru.

Как рассказал владелец магазина, в помещение ворвались двое мужчин в медицинских масках, один из них был с ножом, другой - с пистолетом. Налетчики перепрыгнули через прилавок, зажали продавщиц в углу, забрали деньги и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила более 70 тыс. руб.

Всех, кто видел, как бандиты покидали магазин, владелец просит сообщить по телефонам: 8-952-607-00-02 или 02.
Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали, что в полицию сообщение об ограблении данного продуктового магазина не поступало.

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