В Ростове двое в медицинских масках ограбили магазин на 70 тыс. руб.





В Ростове двое вооруженных налетчиков в медицинских масках ограбили продуктовый магазин на 70 тыс. руб.



Ограбление произошло около 21:20 4 февраля на улице Волкова, 3/4, сообщает Donday.ru.



Как рассказал владелец магазина, в помещение ворвались двое мужчин в медицинских масках, один из них был с ножом, другой - с пистолетом. Налетчики перепрыгнули через прилавок, зажали продавщиц в углу, забрали деньги и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила более 70 тыс. руб.



Всех, кто видел, как бандиты покидали магазин, владелец просит сообщить по телефонам: 8-952-607-00-02 или 02.

Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали, что в полицию сообщение об ограблении данного продуктового магазина не поступало.