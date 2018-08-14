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В Ростове двое мужчин угнали машину, затолкав водителя в багажник

В Ростове двое мужчин угнали машину, затолкав водителя в багажник
В Чертковском районе Ростовской области двое мужчин затолкали таксиста в багажник, а после угнали его авто. Их обвиняют по статье «Неправомерное завладение транспортом без цели хищения».

В тот день пострадавший подрабатывал частным извозом. По одному из адресов его ждали двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. По пути пассажиры потребовали остановить авто, а после затолкали водителя в багажник. Один из них сел за руль, но не справился с управлением и врезался в забор. После столкновения злоумышленники ушли.

В результате следственных действий преступников удалось задержать. Оказалось, что 28-летние граждане ранее уже были судимы. Один из них отбывал наказание за кражу, хулиганство и нарушение ПДД, второй – за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

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