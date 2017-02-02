В Ростове двое мужчин попытались взломать банкомат «Московского индустриального банка»





В Ворошиловском районе Ростова двое жителей Ивановской области попытались взломать банкомат «Московского индустриального банка». Попытка ограбления произошла в ночь с 29 на 30 января в доме № 7/1 на улице Борко.



Грабители с помощью электронной техники отключили платёжный терминал и систему видеонаблюдения.

- Как только банкомат был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Подозреваемыми оказались ранее судимые 43-летний и 34-летний жители Ивановской области.



В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».