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В Ростове двое мужчин попытались взломать банкомат «Московского индустриального банка»

В Ростове двое мужчин попытались взломать банкомат «Московского индустриального банка»

В Ворошиловском районе Ростова двое жителей Ивановской области попытались взломать банкомат «Московского индустриального банка». Попытка ограбления произошла в ночь с 29 на 30 января в доме № 7/1 на улице Борко.

Грабители с помощью электронной техники отключили платёжный терминал и систему видеонаблюдения.
- Как только банкомат был отключен, сигнал об этом поступил сотрудникам частного охранного предприятия, которые обратились в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Подозреваемыми оказались ранее судимые 43-летний и 34-летний жители Ивановской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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