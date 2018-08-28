В Ростове две женщины подрались за место в электричке



Пассажирки устроили потасовку в ростовской электричке. Две женщины не поделили место.



Конфликт между двумя представительницами прекрасного пола сняли очевидцы. По словам свидетелей ссоры, обе пассажирки претендовали на одно кресло, несмотря на то, что вагон был полупустой. Не сумев договориться, женщины вцепились друг в друга.



Разнять их помогла бутылочка воды, которую мужчина вылил на обеих участниц драки.



Запись женской потасовки опубликовали в соцсети. Поведение пассажирок, мягко говоря, удивило пользователей, тем более что в вагоне было много свободных мест.