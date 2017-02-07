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В Ростове две женщины под видом гадалок похитили у пенсионерок 700 тысяч рублей

В Ростове две женщины под видом гадалок похитили у пенсионерок 700 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону две женщины под видом гадалок похищали деньги у пенсионерок. У мошенниц существовала специальная схема. Одна из задержанных подходила на улице к пожилым женщинам и сообщала им о том, что знает, какими болезнями они болеют, и сможет им помочь с помощью магического обряда. В этот момент появлялась ее сообщница, которая эмоционально благодарила «гадалку» за излечение близкой родственницы. Затем мошенница предлагала пенсионеркам провести бесплатный обряд с их сбережениями. Когда женщины соглашались, «гадалка» проводила ритуал и подменяла настоящие деньги фальшивыми.
- Пенсионерки понимали, что их обманули, только спустя несколько дней,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- По подозрению в мошенничестве были задержаны две женщины, одной 29 лет, а второй 38. В общей сложности они обманули трех пенсионерок и украли у них почти 700 тыс.руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщин заключили под стражу. Одна из злоумышленниц трижды была судима за аналогичные преступления.

Всем, кому что-либо известно о противоправных действиях подозреваемых, сообщите в полицию по телефонам: 8 (863) 249-20-60.

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