В Ростове две иномарки врезались в ассенизаторскую машину





В Ростове-на-Дону на улице Республиканской в районе дома № 75/2 две иномарки врезались в ассенизаторскую машину.

ДТП произошло 26 января около полудня.



Как пояснили в донской Госавтоинспекции, работники ассенизаторской машины занимались откачиванием жидких отходов. В это время спецавтомобиль был припаркован с нарушением, часть машины находилась на проезжей части.

- Во время движения по спуску 33-летний водитель «Тойоты» не смог вовремя затормозить из-за гололеда и снега, протаранил ассенизатор, в котором находился 40-летний водитель, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - Следом за «Тойтой» в машину-цистерну врезалась девушка на «Хендай». В результате происшествия пострадавших нет.



Все три автомобиля получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.