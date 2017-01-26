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В Ростове две иномарки врезались в ассенизаторскую машину

В Ростове две иномарки врезались в ассенизаторскую машину

В Ростове-на-Дону на улице Республиканской в районе дома № 75/2 две иномарки врезались в ассенизаторскую машину.
ДТП произошло 26 января около полудня.

Как пояснили в донской Госавтоинспекции, работники ассенизаторской машины занимались откачиванием жидких отходов. В это время спецавтомобиль был припаркован с нарушением, часть машины находилась на проезжей части.
- Во время движения по спуску 33-летний водитель «Тойоты» не смог вовремя затормозить из-за гололеда и снега, протаранил ассенизатор, в котором находился 40-летний водитель, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - Следом за «Тойтой» в машину-цистерну врезалась девушка на «Хендай». В результате происшествия пострадавших нет.

Все три автомобиля получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

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