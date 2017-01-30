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В Ростове два «экзорциста» под «спайсом» избили своего друга, пытаясь изгнать из него дьявола

В Ростове два «экзорциста» под «спайсом» избили своего друга, пытаясь изгнать из него дьявола

В Ростове два «экзорциста» под «спайсом» пытались силой изгнать дьявола из своего товарища. ЧП произошло вечером 28 января в квартире на улице Промышленной, сообщает DonDay.ru.

Двое молодых людей, будучи в состоянии наркотического опьянения, предположили, что их друг одержим дьяволом и решили изгнать из него «бесов». Для этого один из товарищей схватил бронзовую статуэтку и ударил ей по голове бегающего с криками 23-летнего ростовчанина. Потом, испугавшись содеянного, «экзорцист» с другом, вызвали скорую помощь.

Изгнание бесов закончилось для молодого ростовчанина тупой травмой головы и сотрясением головного мозга, но от госпитализации он категорически отказался. Медики оказали ему помощь на месте. К слову, пострадавший от действий своих друзей, также находился в состоянии наркотического опьянения.

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