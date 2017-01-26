В Ростове дорожники укладывают асфаль прямо на снег





В Ростове-на-Дону дорожники укладывают асфальт прямо на снег. Работы проводятся на пересечении переулка Машиностроительный и улицы Пескова. Ставшие свидетелями ремонта дороги ростовчане, выложили фотографии в соцсеть.

- На Машиностроительном заливают ямы битумом прямо на снег, даже не утруждаясь расчистить,- написал молодой человек в одной из групп Ростова-на-Дону.



Жители города обсуждают ремонт дороги в социальной сети, и у многих такой подход вызывает недоумение. Ранее в городской администрации сообщали, что ямочный ремонт проводится с использованием литой асфальтобетонной смеси. «Особенность литой смеси заключается в том, что она может использоваться для работ при неблагоприятных погодных условиях, так как ее температура составляет 200ºС», - отмечали в мэрии.



Тем не менее, зимний ремонт дорог вне зависимости от погодных условий по-прежнему вызывает бурную реакцию горожан.