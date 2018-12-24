В Ростове добровольцы установили памятник на могиле убитого отчимом мальчика



В Ростове на могиле убитого семилетнего Саши Родина добровольцы установили памятник. Каменный ангел сторожит покой малыша, которого два года назад до смерти забил отчим.



Сбор средств на надгробие организовали обычные ростовчанки, которым не даёт покоя эта ужасная трагедия. Основную работу выполнили Людмила Толубаева из Ростова и Юлия Толкачёва из Брянска. Они обратились к мастеру, который делал один из монументов в Кумженской роще.



- Нам хотелось сделать хороший памятник, достойный ребёнка и его страшной смерти, - рассказала одна из активисток.



Мысль сохранить память о Саше не оставляла волонтёров с тех пор, как они организовали пикет в апреле 2016 года. Тогда в команду вошли 15 человек. Эта небольшая горстка людей и собрала деньги на памятник.



- Нас мало, но каждый помогает в полную силу, поэтому мы справились.



Средства высылали многодетные матери и даже жители Украины и США. Последнюю лепту внёс депутат из Саратова, который пожелал остаться инкогнито. Всего собрали более 70 тысяч рублей.



Родственники Саши Родина не пожелали участвовать в установке надгробия. Единственное, что они сделали, - это дали официальное разрешение добровольцам распоряжаться захоронением так, как им заблагорассудится.



Волонтёры от всего сердца благодарят каждого, кто помог в установке памятника на могиле мальчика.



Напомним, в марте 2016 года семилетнего Сашу до смерти забил сожитель его матери. Он несколько дней «наказывал» ребёнка ремнём и подлокотником от кресла. На третьи сутки малыш рухнул без дыхания. Страшно то, что его мама никак не пыталась остановить побои. Единственный человек, который должен был оберегать и защищать мальчугана, позволил ему погибнуть. Гнев жителей Саратовской и Ростовской областей был направлен именно на мать. У людей в голове не укладывалось, как она могла не остановить убийцу или не обратиться в полицию.



Мальчик родился в Ростове, но переехал с мамой в Саратов. Там они жили с 21-летним парнем, который и лишил Сашу еще не успевшей начаться жизни. Его похороны прошли 29 марта 2016 года в родном городе.