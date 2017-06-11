В Ростове до середины сентября ограничат движение в переулке Газетном





В Ростове до середины сентября ограничат движение транспорта по переулку Газетному.



С 29 июня нельзя будет проехать на участке от улицы М. Горького до улицы Красноармейской. Ограничение будет действовать до 15 сентября. Изменение схемы движения связано с реконструкцией фасада здания, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.



Как сообщалось ранее, с 25 июня по 3 июля из-за ремонта дороги на улице Седова будет прекращено движение транспорта на участке от переулка Державинского до переулка Грибоедовского. А с 3 по 13 июля автомобилистам придется искать объезд участка от улицы Журавлева до переулка Державинского.



Также напомним, что в связи с проведением городского выпускного с 12.00 26 июня до 7.00 27 июня будет закрыто движение транспорта на улице Береговой от проспекта Буденновского до переулка Газетного.