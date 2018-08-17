В Ростове до середины декабря ограничат движение на улице Нансена



В Ростове с сентября до середины декабря ограничат движение на улице Нансена. Проезд будет закрыт с 8 сентября по 15 декабря по северной и южной сторонам улицы. Ограничение связано с ремонтом южного и северного путепроводов Нансена - М. Нагибина.



Помимо этого, с 20 августа по 23 октября из-за строительства канализационного коллектора будет ограничено движение по улице Еременко до Малиновского.



Также с 20 августа до 15 октября частично ограничат проезд:

- по правой стороне проспекта Шолохова на отрезке от 14-й Линии до площади Энергетиков;

- на 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева;

- на 1-й Конной Армии от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.



Ограничение вводится из-за строительства кабельной линии к новому жилому дому на 1-й Конной Армии, 13в.