В Ростове до середины декабря ограничат движение на улице Нансена
В Ростове с сентября до середины декабря ограничат движение на улице Нансена. Проезд будет закрыт с 8 сентября по 15 декабря по северной и южной сторонам улицы. Ограничение связано с ремонтом южного и северного путепроводов Нансена - М. Нагибина.
Помимо этого, с 20 августа по 23 октября из-за строительства канализационного коллектора будет ограничено движение по улице Еременко до Малиновского.
Также с 20 августа до 15 октября частично ограничат проезд:
- по правой стороне проспекта Шолохова на отрезке от 14-й Линии до площади Энергетиков;
- на 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева;
- на 1-й Конной Армии от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.
Ограничение вводится из-за строительства кабельной линии к новому жилому дому на 1-й Конной Армии, 13в.