В Ростове до октября ограничат движение на двух улицах
До 1 октября в Ростове ограничат движение транспорта на двух улицах.
Из-за ремонта дороги ограничение вводится на улицах 20-летия Октября и Зеленой. Запрет начнет действовать с 21 июля.
До 1 октября в Ростове ограничат движение транспорта на двух улицах.
Из-за ремонта дороги ограничение вводится на улицах 20-летия Октября и Зеленой. Запрет начнет действовать с 21 июля.
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