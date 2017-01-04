В Ростове и области до конца недели прогнозируется снег



В донской столице, по прогнозам синоптиков, до конца недели ожидается снег.



Осадки в виде дождя и снега ожидаются в понедельник и вторник 16 и 17 января. В середине недели осадки перейдут в небольшой снег. При этом до четверга в Ростове сохранится плюсовая температура. И только 19 января на Крещение температура опустится до -3. На следующий день в донской столице похолодает ещё на два градуса. Но к выходным в Ростове снова потеплеет до -1.



На севере Ростовской области на этой неделе до -7, на юге до -4. В большинстве районов пройдет снег. На территории региона сохранится переменная облачность.