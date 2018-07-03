В Ростове до конца августа ограничат движение транспорта в переулке Доломановском



Фото: Hibiny.com

В переулке Доломановском в Ростове до конца августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.



Для транспорта будет закрыт проезд в районе пересечения переулка с улицей Красноармейской. Ограничение вводится с 24 июля по 30 августа. В это время здесь будут вестись работы по модернизации участка теплотрассы.



Как сообщалось ранее, ограничения для транспорта вводятся в Северном жилом массиве. На время работ по организации парковки и благоустройства территории, с 23 июля по 19 августа, движение будет закрыто по проспекту Космонавтов и бульвару Комарова в створе дома № 19а/28ж.