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В Ростове до конца августа ограничат движение транспорта в переулке Доломановском

В Ростове до конца августа ограничат движение транспорта в переулке Доломановском
Фото: Hibiny.com
В переулке Доломановском в Ростове до конца августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городском Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Для транспорта будет закрыт проезд в районе пересечения переулка с улицей Красноармейской. Ограничение вводится с 24 июля по 30 августа. В это время здесь будут вестись работы по модернизации участка теплотрассы.

Как сообщалось ранее, ограничения для транспорта вводятся в Северном жилом массиве. На время работ по организации парковки и благоустройства территории, с 23 июля по 19 августа, движение будет закрыто по проспекту Космонавтов и бульвару Комарова в створе дома № 19а/28ж.

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