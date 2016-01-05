В Ростове девушка на «Киа Рио» на глазах у детей раздавила котенка



В Ростове автоледи за рулем белой «Киа Рио» на глазах у троих детей раздавила котенка. ЧП произошло около 8 часов вечера 13 января. Фото с убитым животным выложили очевидцы в соцсеть.



Девушка выезжала со двора дома № 91 по улице Большая Садовая. На просьбу одного из детей подождать пока он заберет из-под колес котенка, живодерка цинично заявила: «Вот когда я отъеду, тогда и заберешь» и переехала животное. Автор поста уверен, что женщина убило животное специально.

«Она Умышленно раздавила несчастное животное! - Возмущается автор поста. - Она оглянулась, увидела, что котенок лежит на земле и засмеялась. На глазах у трех(!) детей!!!



Отметим, что жестокое обращение с животными наказывается по закону. Так, уголовный кодекс предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев.

- Найти и положить надолго в психушку, на принудительное лечение! - Считают ростовчане. - Такие люди опасны для общества, завтра посмеявшись, она может сбить и переехать человека! У неё явно, что-то не в порядке с головой!