В Ростове дети придумали историю о нападении маньяка, чтобы не идти в школу



В Ростове дети придумали историю о нападении маньяка, чтобы не идти в школу.



В полицию обратилась ростовчанка, которая рассказала, что неизвестный с ножом напал на ее сына. По словам женщины, мальчику удалось вырваться и убежать. Полицейские, проверив поступившую информацию, опровергли факт нападения.

- Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних по поступившим в полицию телефонным сообщениям от родителей была проведена проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В ходе проверочных мероприятий установлено, что 10-летний мальчик рассказал родителям выдуманную историю из-за нежелания идти в школу, а 13-летняя школьница, которой прохожий сделал замечание из-за неподобающего поведения в общественном месте, сообщила родителям недостоверную информацию о якобы нападении на нее неизвестного мужчины.



Как установили полицейские, противоправных действий в отношении детей совершено не было, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В донском главке добавили, что сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с подростками и их родителями с целью

недопущения подобных ситуаций.