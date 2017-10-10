В Ростове десятки домов в ближайшие дни останутся без света
В Ростове из-за технического обслуживания оборудования десятки домов в ближайшие дни останутся без света. Об отключении сообщают городские электросети.
Так, подача электроэнергии будет прекращена 12 октября с 9 утра до 17 часов на:
- пер. Машинном, 6;
- 26-й Линии, 47/4;
- Нансена, 98, 98 Е и в домах с 102 по 112.
16 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Печерской, в домах с 51 по 109 и с 56 по 90;
- Днепропетровской, в домах с 33 по 69;
- пер. Астраханском, в домах с 1 по 33 и с 2 по 32;
- пер. Керченском, в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;
- пер. Туапсинском, в домах с 13 по 29 и с 22 по 36;
- Брестской, в домах с 38 по 46.
17 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Панфиловцев, в домах с 36 по 64;
- пер. Моздокском, в домах с 31 по 51 и с 30 по 50;
- пер. Армавирском, в домах с 21 по 45 и с 20 по 44;
- пер. Адлерском, в домах с 31 по 55 и с 30 по 52;
- Победы, в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- Борковского, в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;
- З. Космодемьянской, в домах с 2 по 50 и с 1 по 45;
- Ижевской, в домах с 2 по 34 и с 1 по 31;
- Арзамасской, в домах с 2 по 26;
- Можайской, в домах с 133 по 149 и с 2 по 22;
- 1-й Грамши, в домах с 91 по 111 и с 96 по 110;
- 2-й Грамши, в домах с 123 по 137 и с 162 по 176;
- Борковского, в домах с 29 по 53 и с 26 по 40;
- Победы, в домах с 23 по 35 и с 2 по 46;
- Щевцовой, в домах с 1 по 39 и с 2 по 28;
- Лесозащитной, в домах с 91 по 127 и с 104 по 144;
- Невской, в домах с 1 по 17 и с 2 по 20;
- 1-й Грамши, в домах с 67 по 91 и с 78 по 94;
- 2-й Грамши, в домах с 101 по 125 и с 128 по 162;
- пер. Адлерском, в домах с 17 по 41 и с 20 по 32.
18 октября с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- 26-го Июня, в домах с 133 по 115 и с 100 по 144;
- Брянской, в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;
- пер. Сочинском, в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;
- пер. Туапсинском, в домах с 1 по 13 и с 2 по 58;
- Дундича, в домах с 62 по 78;
- Печорской, в домах с 92 по 98 и с 109 по 115;
- Двинской, 66 и 37;
- Лесозащитной, в домах с 96 по 108 и с 85 по 89;
- Волжской, в домах с 151 по 165 и с 160 по 174;
- 26-го Июня, в домах с 133 по 163 и с 146 по 162;
- Двинской, в домах с 37 по 69 и с 66 по 94;
- Печерской, в домах с 109 по 149 и с 98 по 132;
- Онежской, в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;
- 1-й Грамши, в домах с 57 по 69 и с 68 по 78;
- 2-я Грамши, в домах с 100 по 128 и с 87 по 107;
- Можайской, в домах с 77 по 111;
- пер. Армавирском, в домах с 15 по 29 и с 2 по 16;
- пер. Адлерском, в домах с 1 по 15 и с 2 по 20.
19 октября с 9 до 17 часов будут обесточены высоковольтные линии на трансформаторных подстанциях ТП-615 и ТП-616 по Зеленому острову.
23 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Казахской, в домах 76/3 и 78/2;
- Обской, 9;
- Татарской, в домах с 22 по 50 и с 19 по 47;
- пер. Дербенском, в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;
- 1-й Киргизской, в домах с 114 по 24 и с 85 по 89;
- 2-й Киргизской, 84 и 85;
- пер. Суржском, в домах с 1 по 31 и с 2 по 36;
- пер. Клязьменском, в домах с 1 по 33 и с 10 по 30;
- пер. Тверском, в домах с 21 по 35 и с 26 по 36;
- пер. Ладожском, в домах с 27 по 39 и с 26 по 34;
- пер. Свирском, в домах с 23 по 31 и с 20 по 38;
- Белорусской, в домах с 113 по 145.
С 23 по 24 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:
- Украинской, в домах с 73 по 83 и с 54 по 62;
- Вятской, в домах с 74 по 78;
- пер. Уральском, в домах с 93 по 103 и с 104 по 130;
- пер. Ухтомском, в домах с 71 по 135 и с 80 по 136.