В Ростове десятки домов в ближайшие дни останутся без света



В Ростове из-за технического обслуживания оборудования десятки домов в ближайшие дни останутся без света. Об отключении сообщают городские электросети.



Так, подача электроэнергии будет прекращена 12 октября с 9 утра до 17 часов на:

- пер. Машинном, 6;

- 26-й Линии, 47/4;

- Нансена, 98, 98 Е и в домах с 102 по 112.



16 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Печерской, в домах с 51 по 109 и с 56 по 90;

- Днепропетровской, в домах с 33 по 69;

- пер. Астраханском, в домах с 1 по 33 и с 2 по 32;

- пер. Керченском, в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;

- пер. Туапсинском, в домах с 13 по 29 и с 22 по 36;

- Брестской, в домах с 38 по 46.



17 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Панфиловцев, в домах с 36 по 64;

- пер. Моздокском, в домах с 31 по 51 и с 30 по 50;

- пер. Армавирском, в домах с 21 по 45 и с 20 по 44;

- пер. Адлерском, в домах с 31 по 55 и с 30 по 52;

- Победы, в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- Борковского, в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;

- З. Космодемьянской, в домах с 2 по 50 и с 1 по 45;

- Ижевской, в домах с 2 по 34 и с 1 по 31;

- Арзамасской, в домах с 2 по 26;

- Можайской, в домах с 133 по 149 и с 2 по 22;

- 1-й Грамши, в домах с 91 по 111 и с 96 по 110;

- 2-й Грамши, в домах с 123 по 137 и с 162 по 176;

- Борковского, в домах с 29 по 53 и с 26 по 40;

- Победы, в домах с 23 по 35 и с 2 по 46;

- Щевцовой, в домах с 1 по 39 и с 2 по 28;

- Лесозащитной, в домах с 91 по 127 и с 104 по 144;

- Невской, в домах с 1 по 17 и с 2 по 20;

- 1-й Грамши, в домах с 67 по 91 и с 78 по 94;

- 2-й Грамши, в домах с 101 по 125 и с 128 по 162;

- пер. Адлерском, в домах с 17 по 41 и с 20 по 32.



18 октября с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- 26-го Июня, в домах с 133 по 115 и с 100 по 144;

- Брянской, в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;

- пер. Сочинском, в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;

- пер. Туапсинском, в домах с 1 по 13 и с 2 по 58;

- Дундича, в домах с 62 по 78;

- Печорской, в домах с 92 по 98 и с 109 по 115;

- Двинской, 66 и 37;

- Лесозащитной, в домах с 96 по 108 и с 85 по 89;

- Волжской, в домах с 151 по 165 и с 160 по 174;

- 26-го Июня, в домах с 133 по 163 и с 146 по 162;

- Двинской, в домах с 37 по 69 и с 66 по 94;

- Печерской, в домах с 109 по 149 и с 98 по 132;

- Онежской, в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;

- 1-й Грамши, в домах с 57 по 69 и с 68 по 78;

- 2-я Грамши, в домах с 100 по 128 и с 87 по 107;

- Можайской, в домах с 77 по 111;

- пер. Армавирском, в домах с 15 по 29 и с 2 по 16;

- пер. Адлерском, в домах с 1 по 15 и с 2 по 20.



19 октября с 9 до 17 часов будут обесточены высоковольтные линии на трансформаторных подстанциях ТП-615 и ТП-616 по Зеленому острову.



23 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Казахской, в домах 76/3 и 78/2;

- Обской, 9;

- Татарской, в домах с 22 по 50 и с 19 по 47;

- пер. Дербенском, в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;

- 1-й Киргизской, в домах с 114 по 24 и с 85 по 89;

- 2-й Киргизской, 84 и 85;

- пер. Суржском, в домах с 1 по 31 и с 2 по 36;

- пер. Клязьменском, в домах с 1 по 33 и с 10 по 30;

- пер. Тверском, в домах с 21 по 35 и с 26 по 36;

- пер. Ладожском, в домах с 27 по 39 и с 26 по 34;

- пер. Свирском, в домах с 23 по 31 и с 20 по 38;

- Белорусской, в домах с 113 по 145.



С 23 по 24 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Украинской, в домах с 73 по 83 и с 54 по 62;

- Вятской, в домах с 74 по 78;

- пер. Уральском, в домах с 93 по 103 и с 104 по 130;

- пер. Ухтомском, в домах с 71 по 135 и с 80 по 136.