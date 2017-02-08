В Ростове десятки домов 8, 9 и 10 февраля останутся без света





В Ростове 8 февраля десятки домов останутся без света, сообщают Ростовские городские электросети. Электроэнергию отключат по следующим адресам:

- с 09-00 дo 17-00:

- пр. 40-летия Победы 2-114;

- ул. Книжная 1-49, 2-62;

- ул. А. Блока 51-55, 44-56;

- пр. Боковский 22-38;

- пер. Норильский 15-31, 39-64;

- пер. Рационализаторский 51-73, 38-62;

- пер. Ягодный 1-47, 2-32;

- ул. Искусственная 18-28, 25-45;

- ул. Н. Нольная 7-15, 32-56;

- ул. 1-я Линия 31-77, 40-68;

- ул. 3-я линия 35-71, 34-60;

- ул. 5-я линия 31-57, 26-56;

- ул. 1-я пролетарская 83-97, 78-102.



9 февраля с 09-00 дo 17-00 электроэнергии не будет в домах, расположенных по адресам:

- ул. Коммунаров 30-40, 31-37;

- ул. Вяземская 46-50;

- пер. Контактный 43-71;

- пер. Турбинный 2-60;

- пер. Быстрый 1-9, 2-12;

- пер. Новороссийский 13-35.



Кроме того, 10 февраля с 09-00 дo 17-00 электричество отключат на улицах:

- ул. Новая 1-27, 2-10;

- просп. Шолохова 45-85;

- пер. Бакинский 1-5, 2-6;

- ул. Мира 8.



Отключения связаны с проведением ряда работ.