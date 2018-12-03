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В Ростове десять дней ищут жителя Москвы

В Ростове десять дней ищут жителя Москвы
В Ростове-на-Дону разыскивают 57-летнего жителя Москвы. Виктор Сысоев пропал 25 ноября, до сих пор его местонахождение не установлено.

Известно, что мужчина должен был выехать в донскую столицу с Казанского вокзала. К поискам пропавшего привлекают добровольцев.

Рост Виктора - примерно 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, голубые глаза и тёмные короткие волосы.

В день исчезновения был одет в чёрный короткий пуховик, тёмно-серый свитер, синие джинсы, чёрные зимние ботинки и чёрную вязаную шапку.

Любую информацию о том, где может находиться Виктор Сысоев, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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