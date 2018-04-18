В Ростове дело бывшей начальницы отдела дознания полиции направлено в суд





В Ростове уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела дознания ОП № 8 Советского района Ростова направлено в суд. Бывшая сотрудница органов обвиняется по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий».



В феврале 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Однако руководитель отдела дознания материалы не расследовала. Больше года дело пылилось на полках, пока нарушение не выявили сотрудники оперативного управления собственной безопасности донского главка. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».



По другому уголовному делу сотрудница полиции также не проводила следственных действий. Более того, позже она вовсе потеряла материалы. Чтобы скрыть этот факт, она внесла в статистическую карточку сведения об отмене прокурором решения о возбуждении уголовного дела, хотя такое постановление прокуратурой не выносилось.

- Статистическую карточку по уголовному делу с внесенными ею недостоверными сведениями начальник отдела дознания предоставила в информационный центр ГУ МВД России по Ростовской области, тем самым создав условия, исключающие в дальнейшем возможность привлечения виновного к уголовной ответственности, - рассказал старший помощник прокурора Советского района Ростова Вячеслав Полянский.



По данному факту в отношении начальницы отдела дознания было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее время уголовное дело передано в суд.