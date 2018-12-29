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В Ростове ЦИК Украины закрыла свой избирательный участок

В Ростове ЦИК Украины закрыла свой избирательный участок
ЦИК Украины закрыла свой избирательный участок в Ростове. Соответствующий документ подписала глава украинского центризбиркома Татьяна Слипачук.

В марте состоятся выборы президента Украины. Однако украинцы, проживающие на территории России не смогут проголосовать за нужного кандидата. Если раньше они могли сделать свой выбор в Ростове, сейчас украинцам придется ехать в другие страны.

Центральная избирательная комиссия расширила границы участков в Хельсинках (Финляндия), Тбилиси (Грузия) и Астане (Казахстан), позволив голосовать в них гражданам Украины, проживающим на территории России.

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