В Ростове ЦИК Украины закрыла свой избирательный участок



ЦИК Украины закрыла свой избирательный участок в Ростове. Соответствующий документ подписала глава украинского центризбиркома Татьяна Слипачук.



В марте состоятся выборы президента Украины. Однако украинцы, проживающие на территории России не смогут проголосовать за нужного кандидата. Если раньше они могли сделать свой выбор в Ростове, сейчас украинцам придется ехать в другие страны.



Центральная избирательная комиссия расширила границы участков в Хельсинках (Финляндия), Тбилиси (Грузия) и Астане (Казахстан), позволив голосовать в них гражданам Украины, проживающим на территории России.