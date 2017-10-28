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Бывший депутат из Ростова ближайшие три года проведет в колонии

Бывший депутат из Ростова ближайшие три года проведет в колонии
Бывший депутат из Ростова ближайшие три года проведет в колонии. Приговор по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» вступил в законную силу.

Летом по решению Первомайского районного суда Наталья Кравченко была приговорена к трем годам колонии. Бывшая слуга народа оказалась недовольна приговором и обжаловала его в суде вышестоящей инстанции. Решением Ростовского областного суда жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.

- Ближайшие три года Наталья Кравченко проведет в колонии общего режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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