Бывший депутат из Ростова ближайшие три года проведет в колонии



Бывший депутат из Ростова ближайшие три года проведет в колонии. Приговор по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» вступил в законную силу.



Летом по решению Первомайского районного суда Наталья Кравченко была приговорена к трем годам колонии. Бывшая слуга народа оказалась недовольна приговором и обжаловала его в суде вышестоящей инстанции. Решением Ростовского областного суда жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.



- Ближайшие три года Наталья Кравченко проведет в колонии общего режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.