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В Ростове букмекерская контора оказалась незаконной игровой зоной

В Ростове букмекерская контора оказалась незаконной игровой зоной

В Ростове букмекерская контора оказалась незаконной зоной для азартных игр. Уголовное дело завели 20 февраля, после проверки конторы прокуратурой.

По данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, 20-летняя девушка в букмекерской конторе на проспекте Сельмаш предоставляла клиентам доступ к онлайн-казино. В помещении находились 14 специальных терминалов. Девушка вела учет ставок, прием и выдачу наличных, начисляла кредиты на терминалы.

Все игорное оборудование и 80 тыс. руб, полученные незаконным путем, изъяли. На девушку завели уголовное дело по статье « Незаконное проведение азартных игр». Расследование дела продолжается.

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