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В Ростове будут судить сотрудницу полиции за фальсификацию доказательств и превышение полномочий

В Ростове будут судить сотрудницу полиции за фальсификацию доказательств и превышение полномочий
В Советский районный суд Ростова передано для рассмотрения уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания отдела полиции № 8.

По версии следствия, сотрудница полиции извлекла из материалов уголовного дела и уничтожила процессуальные документы, содержащие доказательства преступления.
- Она также вынесла заведомо незаконное постановление о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу».

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