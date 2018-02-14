В Ростове будут судить сотрудницу полиции за фальсификацию доказательств и превышение полномочий



В Советский районный суд Ростова передано для рассмотрения уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего заместителя начальника отдела дознания отдела полиции № 8.



По версии следствия, сотрудница полиции извлекла из материалов уголовного дела и уничтожила процессуальные документы, содержащие доказательства преступления.

- Она также вынесла заведомо незаконное постановление о приостановлении дознания в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств по уголовному делу».